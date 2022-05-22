بالصور.. خدمات توجيهية وإرشادية لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية- على استقبال المعتمرين والمصلين في بيت الله الحرام وتوعيتهم بما يخص نسكهم وأمور دينهم؛ من خلال تقديم العديد من الخدمات عبر إداراتها المختلفة.
وتشرف الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، على استقبال المصلين والمعتمرين وتكمن مهام الإدارات والوحدات التابعة للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية في تقديم العديد من البرامج النوعية منها (فوائد وعبر، واسألني، ونرشدكم بلغتكم، وعمرتي)، ولدى الوكالة العديد من المحاور التي تحدد مهام كل إدارة ومنها:
إدارة التوجيه والإرشاد:
تقوم إدارة التوجيه والإرشاد بالتنسيق مع أصحاب المعالي والفضيلة مدرسي المسجد الحرام لإقامة البرامج العلمية التابعة للإدارات التوجيهية، ونشر المطبوعات عن طريق الباركود وعمل اللقاءات التوجيهية للعاملين بالمسجد الحرام، والتنسيق لليوم العلمي وبرامج الإقراء والإجازة، وتنسيق المحاضرات الفقهية والتوجيهية، وتصميم ونشر المحتويات عبر الشاشات.
إدارة شؤون إرشاد السائلين:
تقوم الإدارة بإرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم؛ وذلك للمستفتين عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى؛ وذلك بتوزيع المشايخ المشاركين في إدارة شؤون إرشاد السائلين في المواقع وعلى مداخل ومخارج الحرم وفي الصفا والمروة؛ للإجابة على أسئلة الزوار والمعتمرين، عبر ما يقارب (10) مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد (4) مكاتب للرد عن السائلين هاتفيًّا يقوم عليها (62) شيخًا مشاركًا، وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.
إدارة إبراز رسالة المدرسين:
تعمل على إبراز رسالة المدرسين بنشر مقتطفات من دروس المدرسين عبر المنصات الرقمية، ونشر سير المدرسين بالمسجد الحرام عبر المنصات الرقمية، وإعداد برامج تطويرية للإدارة مواكبة لخطة الرئاسة التطويرية 2024.
إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي:
تعمل إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي على توثيق الدروس والمحاضرات والدورات والعمل على البث المرئي والصوتي والتحرير والمونتاج والتصميم ونشر الدروس العلمية عبر التقانة.
إدارة الدورات التوجيهية والإرشادية:
تشرف الإدارة على إقامة الدورات العلمية واختيار المتون وعرضها على أصحاب الفضيلة، والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لإقامة الدورة العلمية، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات لبث الدورات عبر منصة منارة الحرمين لبث الدورات العلمية.
إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة:
تعمل الإدارة على ترجمة المسائل الشرعية على مدار 24 ساعة بواسطة المترجمين، وترجمة المحتويات التوجيهية ونشرها على المواقع الرسمية للرئاسة، وترجمة المقاطع والدروس العلمية والتوجيهية، كما تقوم عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم" بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة وكذلك عبر الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام.
إدارة خدمات المدرسين:
من أهم أعمال الإدارة: صيانة الكراسي، ومتابعة إصدار بطاقة العمل للمدرسين، ومتابعة إصدار التصاريح لأصحاب الفضيلة مدرسي المسجد الحرام، والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة لتوفير ماء زمزم للمدرسين.
إدارة شؤون التدريس والمدرسين:
تعمل الإدارة على إعداد الجداول العلمية، والتنسيق مع أصحاب المعالي والفضيلة مدرسي المسجد الحرام في الدروس العلمية، ومتابعة الكتب والمتون التي يقوم أصحاب المعالي والفضيلة بتدريسها، وإعداد برامج تطويرية للإدارة مواكبة لخطة الرئاسة التطويرية 2024.
إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين:
تقوم إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين، بنشر أخبار المدرسين في مواقع الرئاسة وعلى حساب الرئاسة بتويتر، ونشر إعلانات الدروس، وعمل لقاءات مع المدرسين بما يتناسب مع المواسم ونشرها، وإبراز جهود الإدارات التوجيهية إعلاميًّا من خلال موقع الرئاسة وحسابها في تويتر.
الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام:
تعمل على تقديم الخدمات التوعوية والتعليمية بعدة لغات عبر مركز التوعية الرقمية والنصح، من خلال إدارة هيئة المسجد الحرام في توجيه الزائرين مع الحرص على ظهور الموظفين في الإدارة بمظهر المحتسب والقدوة المتزن؛ كونها واجهة شرعية تمثل العمل الإرشادي، كما تقدم عددًا من البرامج النوعية وهي: (عليكم بسنتي، وقولوا للناس حسنًا، وأقم صلاتك، وتعظيم البيت الحرام، وتزودوا)، وكذلك مشاركتها في اللجان الميدانية الداخلية والخارجية وترتيب الجنائز مع الجهات المختصة وذات العلاقة.
الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب:
وتقوم بالعديد من الخدمات عبر إداراتها المختلفة ومنها: (إدارة شؤون الكتب تعمل على توزيع العديد من الكتيبات منها كتيب صفة العمرة، تأليف سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن باز، مع تخصيص كونتر لتوزيع إهداءات من الكتب العلمية والدعوية المتنوعة لقاصدي المسجد الحرام).
إدارة حلقات قرآنية تشرف على الحلقات الحضورية لتصحيح التلاوة لقاصدي المسجد الحرام، والعديد من البرامج والمبادرات والحلقات القرآنية التي تقام عن بُعد للراغبين بتصحيح وتحسين تلاوتهم.
إدارة مقرأة الحرمين تقدم برنامج حلقات الصغار من 5 إلى 10 سنوات "عن بُعد"، وبرنامج حلقات الورد اليومي "عن بُعد"، ودورات ولقاءات في مجال القراءات، وأصول ورش، وأصول قالون.
إدارة شؤون المصاحف تعمل على العناية بالمصاحف (ترتيبًا وتنظيمًا وتعقميًا)، وكذلك العناية بدواليب المصاحف (غسلها وتعقيمها وتنظيفها وصيانتها)، وترتيب وتنظيم دواليب المصاحف في المصليات، وتوزيع مصحف لكل زائر عبر الكونترات المشتركة مع الإدارات التوجيهية، وتقديم مبادرة باركود بيان لتحميل معاني كلمات القرآن بعدة لغات.
الإدارة العامة للتطويف والمطوفين:
ونظرًا لأهمية أداء شعيرة العمرة من الطواف والسعي وفق هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- فقد خصصت الوكالة أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي.
الخدمات الذكية لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية:
الروبوت التوجيهي الذكي:
يعمل على توجيه الزائرين والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات.
مقرأة الحرمين الشريفين:
تقوم المقرأة بتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في جميع أنحاء العالم باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم.
التوعية الرقمية:
هي تحول رقمي للتوعية يسهل على القاصدين تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الهدي النبوي الشريف، وهي عبارة عن كونترات رقمية متوفر بها أجهزة لوحية تفاعلية
مصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين:
وهو جهاز إلكتروني أطلقته الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب؛ بهدف خدمة قاصدي المسجد الحرام من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مخصص لقراءة القرآن الكريم بلغة برايل.
تطبيق "وليطوفوا":
وهي مبادرة التحول الرقمي والتي تشرف عليها الإدارة العامة للشؤون التطويف والمطوفين من خلال تطبيق تقني ذكي بعنوان: "وليطوفوا"؛ حيث يقدم مجموعة من الخدمات.