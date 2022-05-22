بالصور.. خدمات توجيهية وإرشادية لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة

الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام:

تعمل على تقديم الخدمات التوعوية والتعليمية بعدة لغات عبر مركز التوعية الرقمية والنصح، من خلال إدارة هيئة المسجد الحرام في توجيه الزائرين مع الحرص على ظهور الموظفين في الإدارة بمظهر المحتسب والقدوة المتزن؛ كونها واجهة شرعية تمثل العمل الإرشادي، كما تقدم عددًا من البرامج النوعية وهي: (عليكم بسنتي، وقولوا للناس حسنًا، وأقم صلاتك، وتعظيم البيت الحرام، وتزودوا)، وكذلك مشاركتها في اللجان الميدانية الداخلية والخارجية وترتيب الجنائز مع الجهات المختصة وذات العلاقة.