بالصور.. "دار رعاية المسنين" يزور معرض المصحف الشريف في مكة

استقبل معرض المصحف الشريف، اليوم الخميس، في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، وفدًا من دار رعاية المسنين.
استُقبل الوفد بحفاوة كبيرة ووزعت عليهم الورود، وكان في استقبالهم مدير المعرض وعدد من المسؤولين بالمجمع.
وتأتي هذه الزيارة، ضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتعريف زوار المعرض بالمصحف الشريف ومراحل إنتاجه والاطلاع على الجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة -حفظها الله- في مجال نشر وطباعة القرآن الكريم، والوسائل والتقنيات الخاصة بخدمة القرآن وآلية طباعته ونشره.
ورحب مدير المعرض، بالضيوف وقدم لهم شرحًا لخطوات إنتاج المصحف الشريف، وما يتميز به من جودة وإتقان، وملامح التطوير الشامل الذي يشهده المجمع، وشاهدوا نماذج من إصدارات المجمع المطبوعة.
كما تم عرض مجموعة من إصدارات مجمع الملك فهد، والمخطوطات القديمة والتقنيات الحديثة المعاصرة، والتي تهدف إلى إيصال الرسالة إلى المسلمين وتقريبهم من القرآن الكريم.
من جانبه، قدم وفد دار المسنين الشكر والتقدير لوزارة الشؤون الإسلامية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، على ما يقوم به من خدمة لكتاب الله العزيز، ولفرع الوزارة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وفي نهاية الزيارة قدم للزوار هدية، عبارة عن نسخة من القرآن الكريم.