بالصور.. "دار رعاية المسنين" يزور معرض المصحف الشريف في مكة

من جانبه، قدم وفد دار المسنين الشكر والتقدير لوزارة الشؤون الإسلامية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، على ما يقوم به من خدمة لكتاب الله العزيز، ولفرع الوزارة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.