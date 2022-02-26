بالصور .. دورة تدريبية لتأهيل المدربين في قطاع التعليم في عدن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، دورة تدريبية حول تأهيل المدربين في قطاع التعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف؛ وذلك ضمن مشروع دعم وصول الأطفال اليمنيين إلى فرص التعليم الجيد.

وتستمر الدورة التدريبية على مدى 8 أيام، يتلقى 60 فردًا خلالها التدريب في مجالات الأمن والسلامة وجاهزية المعلم.

وثمّن مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة عدن عبدالرقيب الرقيبي دور مركز الملك سلمان للإغاثة في دعمه لقطاع التعليم من خلال عدد من المشاريع؛ مشيرًا إلى أن مخرجات الدورة ستعمل على تدريب المعلمين والطلاب وتكوين الفِرَق المؤهلة التي من شأنها المساهمة في استقرار العملية التعليمية خاصة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة لليمن الشقيق في مختلف القطاعات.