بالصور.. "رمضان" في السعودية.. مظاهر وأجواء مبهجة وأمان واطمئنان

أجواء مبهجة وجميلة تعيشها السعودية بمناطقها كافة في هذا الوقت من العام؛ إذ يستقبل المواطنون والمقيمون شهر رمضان المبارك مفعمين بالسعادة في أجواء روحانية وإيمانية فريدة، فيما تتزين الشوارع والطرقات بالأضواء والفوانيس والزينة الرمضانية، ويمارس الناس عباداتهم آمنين مطمئنين في الحرمين والمساجد المنتشرة في ربوع البلاد، ويقضي الشباب أوقاتهم بين العبادة والترويح عن النفس.

1- أجواء رمضانية مبهجة في محافظة فيفاء بمنطقة جازان