بالصور.. "رمضان" في السعودية.. مظاهر وأجواء مبهجة وأمان واطمئنان

أجواء مبهجة وجميلة تعيشها السعودية بمناطقها كافة في هذا الوقت من العام؛ إذ يستقبل المواطنون والمقيمون شهر رمضان المبارك مفعمين بالسعادة في أجواء روحانية وإيمانية فريدة، فيما تتزين الشوارع والطرقات بالأضواء والفوانيس والزينة الرمضانية، ويمارس الناس عباداتهم آمنين مطمئنين في الحرمين والمساجد المنتشرة في ربوع البلاد، ويقضي الشباب أوقاتهم بين العبادة والترويح عن النفس.
1- أجواء رمضانية مبهجة في محافظة فيفاء بمنطقة جازان
2- الفوانيس الرمضانية بأضوائها الزاهية تزين شوارع فيفاء
3- شباب مكة يجتمعون لقضاء سهرات رمضانية رياضية ممتعة. عمار الأمير
4- تنافس شديد لا يخلو من الابتسامات أثناء لعب الشباب المكي الكرة الطائرة. عمار الأمير
5- ليالي رمضان في حارات مكة لا تخلو من الألعاب المسلية. عمار الأمير
6- الأضواء الذهبية الخافتة تضفي جوًّا مبهجًا على شوارع الباحة. واس
7- فوانيس رمضان تظهر على امتداد أحد طرق الباحة. واس
8- موائد إفطار الصائمين تعود إلى الحرم المكي بعد انقطاع عامَيْن. واس
9- أجواء روحانية تحف قاصدي المسجد الحرام في صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي الشهر الفضيل. واس
10- امتلاء المسجد النبوي وساحاته بالمصلين في أول ليلة رمضانية. واس