بالصور.. "سبق" ترصد الاستقبال التاريخي بالمطار لأبطال العالم في العلوم والهندسة

وخاض طلاب السعودية غمار المشاركة في المسابقة لأول مرة عام 2007 بناء على الاتفاقية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وجمعية العلوم والمجتمع. وقد فازت السعودية في مشاركتها الأولى في المسابقة بجائزتين. أما اللافت في فوز السعودية هذا العام فهو أن قرابة 62% من الطلاب المشاركين أحرزوا جوائز؛ فمن بين 35 طالبًا وطالبة ينتمون إلى 11 إدارة تعليمية شاركوا في المسابقة حصد 22 طالبًا منهم جوائز.