بالصور.. "سبق" ترصد الاستقبال التاريخي بالمطار لأبطال العالم في العلوم والهندسة

حطت قبل قليل في مطار الملك خالد الدولي بالرياض الطائرة المقلة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة الفائزين بنسبة 62% من جوائز آيسف 2022، الذي أُقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية في الفترة بين 7 و13 مايو الجاري.
ويضم سِجل الفائزين 15 فائزًا حصدوا 22 جائزة، بينها جائزة العالم للشاب عبدالله الغامدي بمجال الطاقة عن بحثه في إنتاج وتخزين الهيدروجين، الذي تنافس فيه مع 1700 بحث لطلاب من 65 دولة. وكذلك ست جوائز عالمية خاصة، ومراكز تراوحت بين الأول والرابع في كل المجالات التي تنافس عليها المبتكرون.
وشهد حفل الاستقبال حضورًا رسميًّا وشعبيًّا، تقدمهم الدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية، ومسؤولون في وزارة التعليم و"موهبة"، وجمع غفير من أهالي وأقارب الأبطال، وحضور كثيف من جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وخاض طلاب السعودية غمار المشاركة في المسابقة لأول مرة عام 2007 بناء على الاتفاقية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وجمعية العلوم والمجتمع. وقد فازت السعودية في مشاركتها الأولى في المسابقة بجائزتين. أما اللافت في فوز السعودية هذا العام فهو أن قرابة 62% من الطلاب المشاركين أحرزوا جوائز؛ فمن بين 35 طالبًا وطالبة ينتمون إلى 11 إدارة تعليمية شاركوا في المسابقة حصد 22 طالبًا منهم جوائز.