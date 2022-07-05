بالصور .. سفير خادم الحرمين بألبانيا يودع حجاج بيت الله الحرام بمطار تيرانا

فيما أثنى رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهيو على جهود قيادة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وعلى ما تقدمه من جهود كبيرة في سبيل راحة ضيوف الرحمن خلال رحلة الحج، سائلًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوء ومكروه.