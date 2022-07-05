بالصور .. سفير خادم الحرمين بألبانيا يودع حجاج بيت الله الحرام بمطار تيرانا

ودع سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي حجاج بيت الله الحرام القادمين لمناسك الحج لعام 1443، وذلك بمطار تيرانا الدولي، وذلك بحضور رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو, وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة السعودية.
وخلال مراسم التوديع أكد السفير على العناية الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، ورعايتها للمشاعر المقدسة، متمنيًا لهم رحلة موفقة وحجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.
فيما أثنى رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهيو على جهود قيادة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وعلى ما تقدمه من جهود كبيرة في سبيل راحة ضيوف الرحمن خلال رحلة الحج، سائلًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوء ومكروه.