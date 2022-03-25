بالصور .. سفير خادم الحرمين بجاكرتا يحتفي بوزير الشؤون الإسلامية والوفد المرافق له

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد عابد الثقفي، مساء اليوم الجمعة، حفل عشاء تكريماً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له، الذي يزور جمهورية إندونيسيا حالياً، تلبية لدعوة من وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس.
وتفصيلاً، رحب السفير الثقفي بالوزير "آل الشيخ" في زيارته الرسمية والتي وصفها بأنها الأولى رفيعة المستوى بعد أزمة جائحة كورونا والتي ستكون نواة ومنطلقاً للزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين اللذين يرتبطان بوشائج الأخوة والمحبة، معبراً عن أمله أن تحقق هذه الزيارة ما تتطلع له القيادتان بالبلدين الشقيقين.
وأكد السفير "الثقفي" أن المملكة وإندونيسيا تجمع بينهما روابط قوية وعلاقات قابعة في جذور التاريخ، مبيناً أن المملكة تعتز بخدمة ضيوف الرحمن والعناية بكل ما ييسر عليهم أداء المناسك وهو مقدر من جانب الحكومة الإندونيسية الذي يصل منها أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين سنوياً، وتقدم لهم كل التسهيلات اللازمة.
وحضر الحفل حاكم ولاية سومطرة الغربية وحاكم ولاية رياو والسكرتير الخاص لفخامة رئيس الجمهورية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من السفراء للدول العربية والإسلامية وكبار المسؤولين بالوزارات والمؤسسات الحكومية الإندونيسية، ومنسوبي السفارة السعودية بجاكرتا.