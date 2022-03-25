بالصور .. سفير خادم الحرمين بجاكرتا يحتفي بوزير الشؤون الإسلامية والوفد المرافق له

وأكد السفير "الثقفي" أن المملكة وإندونيسيا تجمع بينهما روابط قوية وعلاقات قابعة في جذور التاريخ، مبيناً أن المملكة تعتز بخدمة ضيوف الرحمن والعناية بكل ما ييسر عليهم أداء المناسك وهو مقدر من جانب الحكومة الإندونيسية الذي يصل منها أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين سنوياً، وتقدم لهم كل التسهيلات اللازمة.