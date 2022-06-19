بالصور.. "شؤون الحرمين" ترفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1443

ويأتي هذا الإجراء، الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة؛ إذ تولي الرئاسة، ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتمامًا بالغَيْن على مدار العام امتدادًا لاهتمام ورعاية ولاة الأمر -حفظهم الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيمًا خاصًّا.