بالصور.. فرق صحية تباشر المهام بمطار الطائف للفحوصات والتوعية

باشرت الفرق الصحية مهامها اليومية على مدار الـ 24 ساعة بمركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي لتنفيذ الإجراءات الوقائية بمنافذ الدخول إلى المملكة، وفق برنامج اللوائح الصحية الدولية، ومن أبرز هذه الإجراءات الفرز البصري لجميع القادمين وإعطاء العلاجات الوقائية التي تسهم في رفع المناعة.
وفي حال تم رصد حالة مشتبهة بمرض معدٍ يتم عزل الحالة وتحويلها إلى المنشأة الصحية المخصصة لتأكيد الحالة، وذلك عبر المسار السريع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمطار لاستكمال تأكيد التشخيص واستكمال الإجراءات الوقائية والعلاجية.
وعملت صحة الطائف على توفير عيادة طبية أخرى لتقديم الخدمات الطبية لمنسوبي الجهات الحكومية العاملة في المطار.
يُشار إلى أنه يوجد فريق طبي للتدخل السريع في الحالات الطارئة - لا قدر الله - في جميع مرافق المطار؛ بالإضافة لفريق التوعية الصحية لتوعية الحجاج القادمين من خلال تقديم الكتيبات والمطويات لهم كما تقدم لهم الحقائب الصغيرة التي تحتوي على بعض المستلزمات الطبية اللازمة.