بالصور.. فرق صحية تباشر المهام بمطار الطائف للفحوصات والتوعية

يُشار إلى أنه يوجد فريق طبي للتدخل السريع في الحالات الطارئة - لا قدر الله - في جميع مرافق المطار؛ بالإضافة لفريق التوعية الصحية لتوعية الحجاج القادمين من خلال تقديم الكتيبات والمطويات لهم كما تقدم لهم الحقائب الصغيرة التي تحتوي على بعض المستلزمات الطبية اللازمة.