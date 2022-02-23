بالصور.. في يوم التأسيس استعراضٌ لأغلى 20 من "الإبل" في العالم بالشرقية

امتزج الإنسان السعودي بِزِيِّه التقليدي في المنطقة الشرقية بمحاذاة آبار النفط؛ حيث نظمت فعالية بين نادي الإبل ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".

وعُرض أمام نحو 7 آلاف من الجمهور، 20 من أغلى "الإبل" في العالم، ترافقها مسيرة 25 من الهجانة المرددين لـ"الهوبال" و"الهجي" بأشعار المؤسسين الأوائل.

وظهر الحاضرون على جنبات العرض من كبارٍ وصغارٍ، بأزياء عائدة للمناطق بين العقال والدقلة من الوسطى، ومعهم نساء بالبرقع و"الشيلة"، وأطفال بـ"البخنق".

وارتدت فتيات وسيدات من الشمال لباس "المحوثل"؛ بينما كان هناك جموع بـ"الصمادة" من الذكور وبـ"السدرة" من الإناث رمزًا للمنطقة الجنوبية، وكان أهالي الشرقية بين "البشت" للرجال و"النشل" للنساء.

وقَطَع المتفاعلون مع "يوم التأسيس" ساعات من الترفيه المفتوح على الحكايات القديمة وفنون الاحتفاء وقصص العصور الممتدة.

ورفرفت مع "الهجانة" أعلام الدولة السعودية منذ الأولى وحتى الثالثة مع أصوات من الموروث وقصائد حماسية، ووقفت منقية "الهايلات" أمام الجمهور الملتف حولها بما يشبه حركة انتصار الحروب الأولى.

وجمع نادي الإبل كل التفاصيل المنطلقة من رمزية الجمال في إنسان الدرعية وجغرافيا المكان في أذهان وقلوب الناس، في احتفاليته بمناسبة التأسيس؛ متيحًا للأعمار كلها تذكر اللحظة عبر صناعته لها؛ بما يُبقيها راسخة في العقول والأفئدة.