بالصور.. قيادات التعليم بجدة تحتفي بأبطال المملكة للعلوم والهندسة

استقبلت قيادات "تعليم جدة" صباح اليوم بمطار الملك عبدالعزيز، الطلاب والطالبات الذين شاركوا مع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في مسابقة آيسف 2022 بأمريكا، وسط أجواء من الفرح والبهجة.
وكرّم مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية، الدكتور سعيد آل عاتق، المشاركين كافة من "تعليم جدة"، وهنّأ الطلبة المشاركين مع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة.
وثمّن "آل عاتق" جهودَ كافة مَن ساهم في هذا الإنجاز من مشرفين ومعلمين وأولياء أمور، كما أشاد بالدور الكبير لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) والإدارة العامة للموهوبين بالوزارة و"تعليم جدة".
وحضر التكريم مدير إدارة الموهوبين د.خالد الرابغي، ومديرة إدارة الموهوبات د.فاتن نجار، ومجموعة من منسوبي التعليم وأولياء أمور الطلاب.