بالصور.. قيادات التعليم بجدة تحتفي بأبطال المملكة للعلوم والهندسة

استقبلت قيادات "تعليم جدة" صباح اليوم بمطار الملك عبدالعزيز، الطلاب والطالبات الذين شاركوا مع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في مسابقة آيسف 2022 بأمريكا، وسط أجواء من الفرح والبهجة.