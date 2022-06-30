بالصور.. مواطنان يعثران على قطع أثرية فخارية شرقي محافظة العويقيلة

عثر المواطنان زاهي الخليوي ومسلط النماصي من سكان محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، على 7 قطع أثرية فخارية في منطقة صحراوية أثناء قيامهما بجولة برية، صباح اليوم الخميس.
وتفصيلاً، أوضح المواطنان لـ"سبق" أنهما كانا في جولة برية شرقي محافظة العويقيلة، وأثناء مسيرهما لفت انتباههما بروز أجزاء قطعة حجرية من بين كثبان الرمال فدفعهما حب الاستكشاف للتوقف واستخراجها وتفحصها وتحديد نوعها.
وأضافا: بالتحقق منها تبين أنها قطعة أثرية قديمة، وبتوسيع نطاق البحث في الموقع نفسه تم العثور على عدد 7 قطع أخريات مختلفة الأشكال وذات أحجام متفاوتة وتحوي نقوشًا وزخارف وألوانها الأبيض والأسود والترابي.
وأكد المواطنان أنهما سجلا بلاغًا بالواقعة لدى هيئة التراث بمنطقة الحدود الشمالية، وجرى التواصل معهما لتحديد وقت تسليم القطع، بينما ستباشر الهيئة المكان خلال أيام وتجري عمليات التنقيب والبحث عن قطع أخرى.