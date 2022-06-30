بالصور.. مواطنان يعثران على قطع أثرية فخارية شرقي محافظة العويقيلة

وأضافا: بالتحقق منها تبين أنها قطعة أثرية قديمة، وبتوسيع نطاق البحث في الموقع نفسه تم العثور على عدد 7 قطع أخريات مختلفة الأشكال وذات أحجام متفاوتة وتحوي نقوشًا وزخارف وألوانها الأبيض والأسود والترابي.