بالصور.. نائب رئيس إندونيسيا يستقبل وزير الشؤون الإسلامية بالعاصمة جاكرتا

وأشاد "أمين"؛ بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوّار، وتنفيذ المشروعات التطويرية التي تسهّل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، وهي جهود مقدّرة ومشكورة من المسلمين كافة في العالم، كما بيّن أن التعامل مع جائحة كورونا كان مميزاً للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوّار.