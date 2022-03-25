بالصور.. نائب رئيس إندونيسيا يستقبل وزير الشؤون الإسلامية بالعاصمة جاكرتا

استقبل نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الحاج معروف أمين؛ اليوم الجمعة، في العاصمة جاكرتا؛ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في مستهل زيارته الرسمية للجمهورية.
شهد الاستقبال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ولاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي.
ونوّه نائب رئيس جمهورية إندونيسيا بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المستمر في مختلف المجالات، مؤكداً أن المملكة بقيادتها الرشيدة تبذل جهوداً كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، والتصدّي للجماعات المتطرفة ونشر التسامح والوسطية.
وأشاد "أمين"؛ بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوّار، وتنفيذ المشروعات التطويرية التي تسهّل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، وهي جهود مقدّرة ومشكورة من المسلمين كافة في العالم، كما بيّن أن التعامل مع جائحة كورونا كان مميزاً للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوّار.
ورحّب بالوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ متمنياً له طيب الإقامة في بلده الثاني إندونيسيا، مشيداً بالزيارة التي ستعزّز التعاون في مجالات العمل الإسلامي المشترك بين المملكة ووزارة الشؤون الدينية الإندونيسية لتحقيق التطلعات المشتركة لنشر الوسطية والاعتدال.
وطلب "أمين" من الوزير "آل الشيخ"؛ نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على المواقف التاريخية التي قدّمتها للحكومة والشعب الإندونيسي، سائلاً الله للمملكة دوام التقدم والازدهار والتقدم.
من جانبه، نقل الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ خلال اللقاء، سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياتهما القلبية للحكومة والشعب الإندونيسي الشقيق بمزيدٍ من التقدم والازدهار والرقي، مبيناً أن القيادة الرشيدة بالمملكة تولي عنايتها ورعايتها لكل ما يخدم المسلمين ويوحّد صفهم.
واستعرض "آل الشيخ"؛ خلال اللقاء، الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدّي للغلو والتطرف، كما تطرق معاليه إلى التطور والنقلة الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء رؤية المملكة 2030.
حضر مراسم الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد عابد الثقفي؛ ونائب وزير الشؤون الدينية الإندونيسي زين التوحيد؛ وعددٌ من كبار المسؤولين الإندونيسيين والوفد السعودي المرافق له.