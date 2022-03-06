بالصور.. نقاشات حول أهداف رؤية 2030 وقضايا التطوير والابتكار بـ"الدفاع العالمي"

شهد معرض الدفاع العالمي في يومه الأول برنامجا تخلله ندوات عديدة، استقطب عددا من كبار قادة الدفاع من القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية والحكومة؛ لمناقشة موضوعات ومحاور عديدة تضمنت رؤية السعودية 2030 والتكنولوجيا والابتكار والمهارات اللازمة في تحديد مستقبل الدفاع، ومحركات الاقتصاد والسياسة ومختلف الاستراتيجيات التي ستشكل الدفاع العالمي في المستقبل.