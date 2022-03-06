بالصور.. نقاشات حول أهداف رؤية 2030 وقضايا التطوير والابتكار بـ"الدفاع العالمي"

شهد معرض الدفاع العالمي في يومه الأول برنامجا تخلله ندوات عديدة، استقطب عددا من كبار قادة الدفاع من القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية والحكومة؛ لمناقشة موضوعات ومحاور عديدة تضمنت رؤية السعودية 2030 والتكنولوجيا والابتكار والمهارات اللازمة في تحديد مستقبل الدفاع، ومحركات الاقتصاد والسياسة ومختلف الاستراتيجيات التي ستشكل الدفاع العالمي في المستقبل.
وكان من بين المشاركين في النقاشات الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبوخالد، ورئيس جامعة الملك فهد الدكتور محمد السقاف، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وجرت نقاشات حول موضوعات رئيسة في الجيش والدفاع، فيما قدم كبار المسؤولين من الشركات العالمية الكبرى، بما في ذلك BAE Systems و Lockheed Martin و Raytheon و Boeing و L3Harris Technologies مداخلات مهمة أثناء مشاركاتهم في مختلف الجلسات.
مما يذكر أن برنامج القيادة الفكرية يعد مُسهما رئيسا في معرض الدفاع العالمي بما يعزز مكانة هذا الحدث العالمي كواحد من أهم الفعاليات في مجال الدفاع الدولي.