بالصور.. "هائم" في "جرير" الملز.. خطر على نفسه والمارة يتطلب متابعة حالته

"وجهه شاحب، تكسوه لحية كثة، وشعر أشعث، وجسد هزيل متهالك، تكسوه ملابس رثة".. منظر مخيف للمارة، يعاني من اختلال في العقل والتصرفات، ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منه.. هذا حال أحد الهائمين في شارع "جرير" بالملز بمدينة الرياض، وفي الطرقات المحيطة به.
في كثير من الأحيان تجده بالقرب من المطاعم المنتشرة هناك ينتظر من يتصدق عليه بلقمة من بقايا الطعام أو يطلب له وجبة، وأحيانًا يستلقي على الأرصفة القريبة، وبجانب صناديق القمامة، يشارك القطط طعامهم. وقد يقف في منتصف الشارع وعيناه متسمرة في الأرض غير مبالٍ بمن حوله من خطر السيارات العابرة المسرعة.
لا يُعرف له اسم ولا عنوان، لكن خلف وجهه مأساة عقلية يعانيها، تتطلب من الجهات الرسمية المعنية والجمعيات الخيرية متابعة حالته والعناية به.