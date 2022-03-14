بالصور.. "هائم" في "جرير" الملز.. خطر على نفسه والمارة يتطلب متابعة حالته

في كثير من الأحيان تجده بالقرب من المطاعم المنتشرة هناك ينتظر من يتصدق عليه بلقمة من بقايا الطعام أو يطلب له وجبة، وأحيانًا يستلقي على الأرصفة القريبة، وبجانب صناديق القمامة، يشارك القطط طعامهم. وقد يقف في منتصف الشارع وعيناه متسمرة في الأرض غير مبالٍ بمن حوله من خطر السيارات العابرة المسرعة.