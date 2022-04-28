بالصور .. هواتف "ضيوف الرحمن" تنقل للعالم سُفر الإفطار ومقامات الأذان وجهود الأمن

وفي شهر رمضان المبارك حرص الضيوف على التوثيق بكاميرا هواتفهم لمشاهد متعددة منها الروحانيات التي تتجلى بوضوح، وفنون العمارة، وأصوات الأئمة، ومقامات الأذان، وسفر الإفطار، وكذلك كرم المواطن السعودي، وجهود رجال الأمن، والإمكانات التي وضعتها حكومة المملكة تحت خدمة الزائرين، لتصل جميعها لكل البيوت في المملكة والوطن العربي والعالم الإسلامي، وأسر وأصدقاء الجاليات في الكرة الأرضية.