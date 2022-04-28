بالصور .. هواتف "ضيوف الرحمن" تنقل للعالم سُفر الإفطار ومقامات الأذان وجهود الأمن

بات من المألوف جدًا أن تشاهد أثناء زيارتك للحرمين الشريفين ضيوف الرحمن وهم ممسكون بهواتفهم لتوثيق تجربتهم وعبادتهم واللحظات التي ربما لن تتكرر مرة أخرى.
في السابق كان الحاج والمعتمر في مكة والزائر للحرم النبوي الشريف تنقطع أخباره منذ وداعه أسرته في بلاده حتى يعود إليهم، واليوم يعيشون معه لحظة بلحظة في كل أرجاء الحرمين عبر بث "التيك توك" والسناب شات، و"السكايبي"، ومقاطع الفيديو بجميع الوسائط.
وفي شهر رمضان المبارك حرص الضيوف على التوثيق بكاميرا هواتفهم لمشاهد متعددة منها الروحانيات التي تتجلى بوضوح، وفنون العمارة، وأصوات الأئمة، ومقامات الأذان، وسفر الإفطار، وكذلك كرم المواطن السعودي، وجهود رجال الأمن، والإمكانات التي وضعتها حكومة المملكة تحت خدمة الزائرين، لتصل جميعها لكل البيوت في المملكة والوطن العربي والعالم الإسلامي، وأسر وأصدقاء الجاليات في الكرة الأرضية.