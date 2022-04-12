بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تقيم حفل السحور الرمضاني السنوي

وخاطب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، الحضور بهذه المناسبة مرحبًا بالجميع؛ حيث قال: حرصنا أن تكون هذه المناسبة ودية، وبعيدة عن الرسميات؛ حيث توفر لنا المناسبة فرصة هذا اللقاء في هذا الشهر الكريم، مشيدًا بحجم المجهود الذي وجدته الهيئة في مسار التطوير والتجديد، مؤكدًا أن هذا التطوير سيكون مستمرًّا ولن ينتهي في نقطة محددة، مشيرًا إلى أن الهيئة حاولت في شهر رمضان أن تتحسس نبض الناس لتلبية رغباتهم ومتطلباتهم، مع السعي الدؤوب لتفضيل ما يرضي إلى أكبر شريحة من المجتمع".