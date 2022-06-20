بالصور والفيديو: احتفاء وتخطٍّ للبروتوكول.. هكذا استقبل السيسي ضيف مصر ولي العهد

حظي سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، فور وصوله إلى جمهورية مصر العربية باستقبال حافل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي متخطيًا بروتوكول ومراسم الاستقبالات الرسمية ترحيبًا واعتزازًا بضيف أرض الكنانة الكبير.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو استقبال الرئيس المصري لولي العهد عند سُلَّم الطائرة عقب وصوله قبل ساعات قليلة إلى مطار القاهرة، في إطار جولة إقليمية تشمل الأردن وتركيا.
وبحسب مراسم الاستقبالات الرسمية، ينتظر رئيس الدولة المضيفة على بُعد مسافة قصيرة عن طائرة الضيف، وينتظر اصطحابه من قِبل رئيس المراسم وسفير دولة الضيف إلى مكان المضيف قبل أن يصطحبه إلى منصة الشرف لاستكمال بقية مراسم الاستقبال الرسمي، إلا أن الرئيس المصري بادر إلى الاتجاه إلى الطائرة تقديرًا لمكانة ولي العهد، واعتزازًا به.
فيما نشر المصور بندر الجلعود مجموعة من الصور التي تُظهر حفاوة ودفء الاستقبال الذي حظي به ولي العهد فور وطء قدميه أرض مطار القاهرة الدولي، وهي الصور التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.