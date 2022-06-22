بالصور.. وزراء ومسؤولون أتراك يشاركون في الاستقبال الرسمي لولي العهد

شارك عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك في الاستقبال الرسمي لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، حيث أقيمت للأمير محمد بن سلمان مراسم الاستقبال الرسمية بعد أن استقبله الرئيس رجب طيب أردوغان عند بوابة المجمع.
ونشرت الرئاسة التركية مجموعة من الصور لوزراء ومسؤولين أتراك وهم يحيون ولي العهد، من بينهم: نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، وزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين.
وأشارت الرئاسية على موقعها الإلكتروني إلى أنه بعد أن استعرض الأمير محمد بن سلمان حرس الشرف قدَّم كل زعيم أعضاء وفده للآخر.