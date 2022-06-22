بالصور.. وزراء ومسؤولون أتراك يشاركون في الاستقبال الرسمي لولي العهد

شارك عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك في الاستقبال الرسمي لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، حيث أقيمت للأمير محمد بن سلمان مراسم الاستقبال الرسمية بعد أن استقبله الرئيس رجب طيب أردوغان عند بوابة المجمع.