بالصور.. وصول أول فوج من حجاج الداخل إلى مطار المؤسس بجدة

وأكد الأمين العام للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل الدكتور عبدالله المويهي، أن استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام يستمر حتى يوم غد، لافتاً إلى أنه يتم الترتيب مع الشركات التي تستقبل حجاجها وإيصالهم من المطار ثم تنقلهم إلى مخيماتهم بمشعر منى لقضاء يوم التروية، وليكملوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.