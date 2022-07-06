بالصور.. وصول أول فوج من حجاج الداخل إلى مطار المؤسس بجدة

استقبل المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل؛ وملاك شركات حجاج الداخل؛ أول فوج لضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، في طريقهم لتأدية الركن الخامس من الإسلام.
وتفصيلاً؛ استقبل المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، اليوم الأربعاء، بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، على رأسهم الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله المويهي؛ أول فوج من حجاج الداخل؛ حيث تم استقبالهم بالورود والترحيب والهدايا؛ داعين الله - عز وجل - لهم القبول.
وحرص ملاك الشركات على استقبال حجاج الداخل برفقة المجلس التنسيقي، وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها الشركات، للعمل على تهيئة وتذليل الصعاب أمام ضيوف الرحمن للوصول إلى مقرات سكنهم بمكة والمشاعر المقدسة.
وأكد الأمين العام للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل الدكتور عبدالله المويهي، أن استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام يستمر حتى يوم غد، لافتاً إلى أنه يتم الترتيب مع الشركات التي تستقبل حجاجها وإيصالهم من المطار ثم تنقلهم إلى مخيماتهم بمشعر منى لقضاء يوم التروية، وليكملوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.