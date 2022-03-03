بالصور.. وكيلة الشؤون الإسلامية تلتقي القنصل العام للمملكة في دبي

التقت وكيلة وزارة الشؤون الإسلامية للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، اليوم، القنصل العام للمملكة في مدينة دبي والإمارات الشمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن منصور المطوع، بمكتبه بالقنصلية، في إطار زيارتها الحالية لاستلام جائزة الشرق الأوسط للحكومة والمدن الذكية، نيابة عن الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وفي مستهل اللقاء، نقلت الدكتورة ليلى القاسم سلام وتحيات الوزير "آل الشيخ" للقنصل السعودي المطوع؛ مشيدة بالجهود التي تقدمها القنصلية في التعاون مع الوزارة في كل ما يخدم العمل الإسلامي، ويحقق رسالة وأهداف وبرامج مركز الدعوة والإرشاد في دبي لنشر منهج الوسطية والاعتدال.

من جانبه، قدم "المطوع" التهنئة لـ"القاسم" بفوز وزارة الشؤون الإسلامية بجائزة الشرق الأوسط للحكومة والمدن الذكية خلال مراسم الحفل الذي أقيم أمس بدبي، مبينًا أن المملكة بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة تولي كافة قطاعات وأجهزة الدولة عناية كبيرة وتدعم كل المشاريع التي تساهم في التحول الرقمي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد "المطوع" بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في نشر الوسطية والاعتدال، والقيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر التسامح والتعايش؛ مؤكدًا أن مكتب الدعوة والإرشاد في دبي يقوم برسالة سامية تجسّد رسالة المملكة العربية السعودية في نشر السلام والمحبة التي جاء بها الإسلام.

وجرى -خلال اللقاء- تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي ورسالة مكتب الدعوة والإرشاد بامارة دبي، كما جرى تبادل الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة.