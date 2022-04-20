بالصور.. 25 طفلاً من المصابين بالسرطان وأسرهم يحتفلون في فعالية "البسمة تجمعنا"

وقال رئيس قسم الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور سعد بن أحمد الدعامة: إن "أورام الأطفال تمثل عشرة بالمائة من جميع الأورام من أي عمر، وتأتي بالمرتبة الرابعة من حيث شيوعها، وأكثر السرطانات شيوعًا هي سرطانات الدم، ومن ثم تأتي سرطانات المخ، ومن ثم السرطانات التي تنشأ من عوامل مختلفة".