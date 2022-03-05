بالصور.. مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال فبراير

واستقبل المركز خلال شهر فبراير الماضي 141 مريضًا، بينهم 40 مريضًا حصلوا على 351 جلسة غسيل كلوي، بينما تلقى 101 مريض خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 72%، ونسبة الإناث 28%، بينما شكلت نسبة النازحين 4%، والمقيمين 95%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.