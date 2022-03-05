بالصور.. مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال فبراير

واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستقبل المركز خلال شهر فبراير الماضي 141 مريضًا، بينهم 40 مريضًا حصلوا على 351 جلسة غسيل كلوي، بينما تلقى 101 مريض خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 72%، ونسبة الإناث 28%، بينما شكلت نسبة النازحين 4%، والمقيمين 95%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.