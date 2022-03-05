بالصور.. 498 شخصًا يستفيدون من خدمات مركز الأطراف الصناعية في تعز خلال فبراير

ويُعد هذا المشروع واحدًا من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة كثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.