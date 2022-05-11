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بالعرضة السعودية .. أهالي تيماء يشاركون مقيمًا أفغانيًا فرحته بزواج ابنه

قال: عشت بالمحافظة 35 عامًا.. وأصدقائي من السعوديين غمروني بكرمهم
بالعرضة السعودية .. أهالي تيماء يشاركون مقيمًا أفغانيًا فرحته بزواج ابنه
أهالي تيماء يشاركون مقيمًا أفغانيًا فرحته بزواج ابنه
بدر الجبل
بدر الجبل

شارك سعوديون من أهالي تيماء بمنطقة تبوك مقيمًا أفغانيًا فرحته بزواج ابنه، في إحدى قاعات الأفراح بالمحافظة مساء اليوم، حيث أُقيمت العرضة والفولكلور السعودي وسط فرحة غمرت الوافد الذي عمل في المحافظة لأكثر من 30 عامًا.

يقول والد المقيم العريس عبدالله عبدالرزاق وهو من الجنسية الأفغانية لـ"سبق" عملت في محافظة تيماء لأكثر من 35 عامًا وإنني أشعر بأن مشاركة أصدقائي السعوديين هذه الفرحة هي أعظم وفاء وهو غير مستغرب على السعوديين الذي غمروني بلطفهم وكرمهم.

من جهة أخرى، قال مبارك دهام الشايوش: "حرصنا لحضور زواج ابن المقيم الذي عاش معنا طيلة هذه السنوات، وكان مثالاً للإخلاص والأمانة ، ونسأل الله تعالى له التوفيق.

تبوك
تيماء
العرضة السعودية

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