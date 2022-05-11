بالعرضة السعودية .. أهالي تيماء يشاركون مقيمًا أفغانيًا فرحته بزواج ابنه

شارك سعوديون من أهالي تيماء بمنطقة تبوك مقيمًا أفغانيًا فرحته بزواج ابنه، في إحدى قاعات الأفراح بالمحافظة مساء اليوم، حيث أُقيمت العرضة والفولكلور السعودي وسط فرحة غمرت الوافد الذي عمل في المحافظة لأكثر من 30 عامًا.