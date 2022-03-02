بالفيديو.."الفريان" لـ"يا هلا بالعرفج": الدوري "للاتحاد".. وكأس الملك "للهلال"

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج للإعلامي "إبراهيم الفريان"، تحدَّث من خلاله عن أهم القرارات التي اتخذها أثناء المشي، مثل قرار شراء المنزل. وبسؤاله عن توقعاته لبطولات الموسم قال: الدوري "للاتحاد"، وكأس الملك "للهلال".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لرئيس نادي الزمالك المصري "مرتضى منصور" وهو يوجِّه رسالة للأندية السعودية حول استقطاب اللاعبين المصريين، والعرفج يرد عليه بكل محبة، ويكشف أنه خارج السعودية هو زملكاوي.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "الأم المنفصلة المتميزة" للكاتبة الأمريكية "إيما جونسون"، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "فواز اللعبون"، تحدث من خلاله عن الكتاب.

وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الملحن "حمد الخضر" قصة أغنية "لو تحلف" التي غنتها الفنانة المصرية "أنغام".

وفي نهاية البرنامج ذكر عامل المعرفة أن الأسبوع القادم سيكون هناك احتفال بمناسبة وصول برنامج يا هلا بالعرفج إلى الحلقة "٣٠٠".