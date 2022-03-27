بالفيديو.. "آل الشيخ" عن طلاب إندونيسيين حاولوا التقاط "سيلفي" معه: "لا تمنعوهم"

والتقط عدد من الطلاب الصور التذكارية مع وزير الشؤون الإسلامية الذي علّق بعفوية وفق مقطع فيديو وثقته "سبق": "خلهم يوسعون صدرهم، لا تمنعوا أحدًا من أخذ الصور".