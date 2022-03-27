بالفيديو.. "آل الشيخ" عن طلاب إندونيسيين حاولوا التقاط "سيلفي" معه: "لا تمنعوهم"

عبّر عدد من خريجي الجامعات السعودية من طلاب دولة إندونيسيا عن حبهم للمملكة العربية السعودية؛ نظير ما تقدمه من عطاءات جليلة للمسلمين بكل مشارق الأرض ومغاربها.
جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بعدد من خريجي الجامعات السعودية على هامش زيارته لدولة إندونيسيا؛ تلبيةً لدعوة وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس.
والتقط عدد من الطلاب الصور التذكارية مع وزير الشؤون الإسلامية الذي علّق بعفوية وفق مقطع فيديو وثقته "سبق": "خلهم يوسعون صدرهم، لا تمنعوا أحدًا من أخذ الصور".
والتقى الوزير "آل الشيخ" بجمع كبير من طلاب إندونيسيا الخريجين من الجامعات السعودية، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية (سيلفي) معه؛ حبًا وتقديرًا للمملكة وقيادتها والمسؤولين؛ نظير جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.
وثمّن طلاب إندونيسيا جهود المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وما تقوم به من جهود في محاربة المتطرفين ونشر الوسطية والاعتدال، سائلين الله -عز وجل- بأن يحفظ المملكة قيادةً وشعبا من كل سوء ومكروه.