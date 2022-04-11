بالفيديو.. أمير جازان يُدشن النسخة الثالثة لدوري مدارس تعليم صبيا

وأكد الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، حرص القيادة الرشيدة على توفير جميع احتياجات الطلاب لاستثمار أوقات فراغهم، والاستفادة من طاقاتهم فيما يعود على الوطن وعليهم بالنفع والفائدة، وتسخير الإمكانيات والوسائل التي تسهم في تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم.