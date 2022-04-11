بالفيديو.. أمير جازان يُدشن النسخة الثالثة لدوري مدارس تعليم صبيا

دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، دوري المدارس بتعليم صبيا في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم كمشروع وطني رياضي.
ويشارك في النسخة الحالية 3288 طالباً وطالبة من خلال 308 فرق يمثلون 74 مدرسة في 9 محافظات تشرف عليها إدارة تعليم صبيا تعليمياً.
وأكد الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، حرص القيادة الرشيدة على توفير جميع احتياجات الطلاب لاستثمار أوقات فراغهم، والاستفادة من طاقاتهم فيما يعود على الوطن وعليهم بالنفع والفائدة، وتسخير الإمكانيات والوسائل التي تسهم في تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم.
من جانبه، أعرب مدير تعليم صبيا، عن شكره لأمير منطقة جازان، ونائبه على الاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم في المنطقة ومحافظاتها.
وقال إن إدارة تعليم صبيا ستبذل كل جهد من أجل رياضة وطنية تهدف لصناعة جيل محترف لرياضة كرة القدم السعودية، وصناعة المواهب وصقلها وتمكينها لتحقيق ما يليق بهذا الوطن وأبنائه.
وقدم شكره للقائمين على التنظيم والمتابعة بأقسام النشاط الطلابي والإشراف التربوي ومكاتب التعليم والمدارس على جهودهم وتفاعلهم الكبير.
وأوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا، إبراهيم الحازمي، أن الإدارة عملت على تهيئة ثمانية ملاعب رياضية بمساحة ٢٩.٦٦٥ م٢، وبمبلغ إجمالي يقارب ثلاثة ملايين ريال سعودي، لتحتضن أكثر من ٣٥٠ لقاء ومباراة.
وأشار "الحازمي" إلى أن دوري المدارس يهدف لصناعة جيل جديد للرياضة السعودية، والإسهام في تعزيز الرياضة المدرسية، وتنمية الرياضة في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من «رؤية المملكة 2030».
يذكر أن دوري المدارس يقام على مراحل عدة، بدءاً بمرحلة التصفيات الأولية في 47 إدارة تعليم على مستوى المملكة كأكبر دوري مدارس في منطقة الشرق الأوسط.