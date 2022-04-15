بالفيديو.. "الإسلامية" تختتم مسابقة غينيا الوطنية للقرآن الكريم

اختتمت مسابقة جمهورية غينيا كوناكري الوطنية للقرآن الكريم وحفظه وتجويده وتفسيره، بحفل ختامي حضره من الجانب الغيني وزير الشؤون الدينية ونائبه، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء بجمهورية غينيا كوناكري السيد محمد بيافوقي، وحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان.
وشارك في الحفل من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية غينيا كوناكري وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، والقائم بالأعمال بالسفارة فرج مبروك، ومسؤول الشؤون الدينية بالسفارة سريح القحطاني، ومدير الملحقية الدينية في السنغال الشيخ وحيد مجربي، كما حضره عدد من السفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي لدول عربية وإسلامية.
بدأ الحفل بكلمة وزير الشؤون الدينية بغينيا كوناكري ثمّن خلالها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- هذا الدعم للمسابقة، بعد ذلك جاءت كلمة رئيس الوفد السعودي الشيخ عبدالعزيز الحمدان قال فيها: قد وجهني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن أقوم بزيارة جمهورية غينيا مع الوفد المرافق في إطار فعاليات المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والتي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا تحت رعاية رئيس الدولة العقيد ما مادي، وتسليم جوائز المتفوقين من مختلف الفروع.
ثم بعد ذلك توجه السيد رئيس مجلس الوزراء بكلمة للحضور وللحفل قدم فيها الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعب ونوه بمتانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غينيا كوناكري بعد ذلك أُعلن عن أسماء الفائزين حيث اشتملت على ثمانية فروع من كل فرع خمسة فائزين ليكون إجمالي عدد الفائزين أربعين فائزًا وفائزةً، وبلغ إجمالي عدد المتسابقين 250 متسابقًا.
يُذكر أن الحفل شهد حضورًا غير مسبوق لأعداد غفيرة من كل أفراد الشعب من الجنسين ومن جميع الأطياف والأعمار، مما يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية وريادتها في العمل الإسلامي.