بالفيديو.. "الإسلامية" تختتم مسابقة غينيا الوطنية للقرآن الكريم

بدأ الحفل بكلمة وزير الشؤون الدينية بغينيا كوناكري ثمّن خلالها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- هذا الدعم للمسابقة، بعد ذلك جاءت كلمة رئيس الوفد السعودي الشيخ عبدالعزيز الحمدان قال فيها: قد وجهني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن أقوم بزيارة جمهورية غينيا مع الوفد المرافق في إطار فعاليات المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والتي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا تحت رعاية رئيس الدولة العقيد ما مادي، وتسليم جوائز المتفوقين من مختلف الفروع.