بالفيديو.. "الحياة الفطرية" تنقذ دلفينًا جنح إلى المياه الضحلة في شاطئ الرايس

أنقذ فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية دلفينًا جنح إلى المياه الضحلة في شاطئ الرايس التابع لمنطقة المدينة المنورة.

وقد تمكن الفريق من معالجة الدولفين قبل نقله بالقارب إلى منطقة مناسبة لإطلاقه.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إنه أنقذ دلفينًا جنح إلى المياه الضحلة في شاطئ الرايس بمدينة ينبع بعد بلاغ بجنوحه وتعرضه للإنهاك وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي.

وأضاف: تحرك الفريق من رأس بريدي إلى الموقع وتمت معالجة الدولفين وإعطاءه مادة الجلوكوز.

وأشار إلى أنه بعد المعالجة تم نقل الدلفين بالقارب إلى منطقة مناسبة لإطلاقه، والتأكد أنه قادر على الحركة بشكل طبيعي.