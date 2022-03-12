بالفيديو.. "السديس": قرار تنفيذ أحكام القضاء الشرعي بحق 81 إرهابيًا موفق ومبارك ومسدد وشفاء لصدور المؤمنين

وأضاف "السديس" بأن المدانين بهذه الأعمال الإرهابية الذين تم تنفيذ الأحكام بحقهم هذا اليوم خضعوا لمحاكمات عادلة توفرت من خلالها جميع الضمانات القضائية والعدلية من التحقيقات إلى المرافعات إلى صدور أحكام الإدانات واسئنافها والمصادقة عليها وصدور الأحكام القضائية والأمر الملكي بالتنفيذ، مؤكدًا أنه لا عزاء للإعلام المعادي ولا للمزايدين على قضاء المملكة، إذ لا تصدر هذه الأحكام إلا بعد نظرها من 13 قاضيًا.