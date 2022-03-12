بالفيديو.. "السديس": قرار تنفيذ أحكام القضاء الشرعي بحق 81 إرهابيًا موفق ومبارك ومسدد وشفاء لصدور المؤمنين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الفئة الضالة باعت نفسها ووطنها خدمة لأعداء المملكة، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، واستهداف لدور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأعيان المدنية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد هذه البلاد المباركة، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين، واستهداف رجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم.
ووصف بيان وزارة الداخلية اليوم بشأن تنفيذ أحكام القضاء الشرعي بحق (81) مدانًا بقضايا إرهابية، بـ"الموفق والمبارك والمسدد وشفاء لصدور المؤمنين وابتهاج لأفئدة المسلمين الحريصين على تطبيق الشريعة في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية".
وشدد "السديس" على أن المملكة لا تتسامح مطلقًا مع أية أعمال إجرامية تسعى للإخلال باستقرار البلاد وأمن العباد، وستواصل الضرب بيد من حديد ضد التنظيمات الإرهابية، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد المباركة ومقدراتها.
ولفت الشيخ السديس إلى أنه بتنفيذ أحكام القتل بحق هذه العناصر الإرهابية المجرمة؛ تستكمل المملكة أركان العدالة الجنائية الناجزة تجاه الضحايا الذين سقطوا نتيجة تلك الجرائم.
وأضاف "السديس" بأن المدانين بهذه الأعمال الإرهابية الذين تم تنفيذ الأحكام بحقهم هذا اليوم خضعوا لمحاكمات عادلة توفرت من خلالها جميع الضمانات القضائية والعدلية من التحقيقات إلى المرافعات إلى صدور أحكام الإدانات واسئنافها والمصادقة عليها وصدور الأحكام القضائية والأمر الملكي بالتنفيذ، مؤكدًا أنه لا عزاء للإعلام المعادي ولا للمزايدين على قضاء المملكة، إذ لا تصدر هذه الأحكام إلا بعد نظرها من 13 قاضيًا.