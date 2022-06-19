بالفيديو.. "الشؤون الإسلامية" تباشر أكبر مشروع لفرش جامع الملك فهد بالطائف

وكان الوزير "آل الشيخ" قد اطلع على المشاريع الجديدة التي طالت الجامع، وهي: مشروع تكييف المسجد بعدد 30 وحدة تكييف بقدرة 25 ألف طن لكل وحدة، ومشروع تطوير وتحسين الأرصفة والساحات الخارجية للمسجد، ومشروع توريد وتركيب رخام فاخر في الساحات الداخلية كافة للمسجد، ومشروع تغيير النظام الصوتي للمسجد.