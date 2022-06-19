بالفيديو.. "الشؤون الإسلامية" تباشر أكبر مشروع لفرش جامع الملك فهد بالطائف

في أقل من 48 ساعة عقب توجيه "آل الشيخ"، وزير الشؤون الإسلامية، باشرت اليوم "الشؤون الإسلامية" تنفيذ أكبر مشروع لفرع جامع الملك فهد بالطائف إنفاذًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإطلاق أكبر مشروع لفرش جامع الملك فهد ــ رحمه الله ــ بمحافظة الطائف بالكامل.
وتفصيلاً، تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 12 ألف متر مربع، وتم التوجيه بفرشه بالسجاد الفاخر، وبمواصفات عالمية. كما تعمل الوزارة على توريد وتركيب قواطع زجاجية لترشيد استهلاك الكهرباء بالمسجد، وإطالة عمر السجاد غير المستخدم، وإطالة العمر الافتراضي لوحدات الإنارة؛ بما يحقق كفاءة الإنفاق وفق رؤية 2030.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمحافظة الطائف مؤخرًا لتفقُّد قطاعات الوزارة التي تخدم ضيوف الرحمن من المواقيت والمساجد التي تقع في طريق الحجاج القادمين للحج من المنافذ البرية تماشيًا مع التوجيهات السامية التي تنفذها الوزارة لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وكان الوزير "آل الشيخ" قد اطلع على المشاريع الجديدة التي طالت الجامع، وهي: مشروع تكييف المسجد بعدد 30 وحدة تكييف بقدرة 25 ألف طن لكل وحدة، ومشروع تطوير وتحسين الأرصفة والساحات الخارجية للمسجد، ومشروع توريد وتركيب رخام فاخر في الساحات الداخلية كافة للمسجد، ومشروع تغيير النظام الصوتي للمسجد.
وعلى هامش الجولة التي شملت محافظة الطائف التقى الوزير مشرفي ومهندسي الصيانة والتشغيل، واستمع لمتطلباتهم والخطط التشغيلية، ووجَّه بمضاعفة الجهد، ومتابعة العمل على مدار الساعة، وزيادة عدد المراقبين والمراقبات ومشرفي الصيانة والتشغيل، وتوفير كل المتطلبات لتلافي أي قصور في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية قام بجولة على ميقاتَي وادي محرم وقرن المنازل ومرفقهما، واطمأن على اكتمال الخدمات وجاهزيتها لاستقبال الحجاج، كما اطلع على خطة سير العمل في تفويج الزوار وتنظيم حركة السير وتهيئة المرافق الخدمية بالمواقيت، والكونترات الخاصة بالتوعية والشاشات الإلكترونية.