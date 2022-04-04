بالفيديو.. "الشؤون الإسلامية" تكمل فرش أكبر جامع في دول البلقان بالسجاد الفاخر

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشروع فرش جامع مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بالمركز الثقافي الإسلامي في البوسنة والهرسك، الذي يعد واحدًا من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة البلقان، وتزيد مساحته الإجمالية على 5000 متر مربع؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس مجلس أمناء المركز.
من ناحيته، أكد الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك، الشيخ عامر بنوان العنزي، أن هذا المشروع يأتي في سياق عناية واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه تهيئة بيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه، ولاسيما مساجد المراكز الإسلامية بدول العالم، التي يرتادها آلاف المصلين، وتمثل واجهة إسلامية عالمية بدول الأقليات.
وبيّن "العنزي" أن مشروع الفرش تم لكامل الجامع ومرافقه بنوعية فاخرة مقاومة للحريق والتعفن، تم تصنيعها من الصوف الفاخر. وقدَّم شكره وتقديره لمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يشرف ويتابع الأعمال للمركز وهذا المشروع تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي بيوت الله عناية خاصة.
وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد وجَّه بفرش جامع الملك فهد بسراييفو خلال زيارته البوسنة والهرسك قبل أشهر عدة، الذي حظي بتقدير وإشادة من رئيس المشيخة الإسلامية والقيادات الإسلامية كافة.
يُشار إلى أن جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- بسراييفو بالبوسنة والهرسك اكتظ بالمصلين منذ أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1443هـ؛ إذ حضر أكثر من خمسة آلاف مُصلٍّ من الجنسين للصلاة في الصرح الإسلامي الكبير تزامنًا مع عودة الحياة لطبيعتها مع انحسار جائحة كورونا.
الجدير بالذكر أن جامع الملك فهد افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في عام 2000م، ويعد أكبر مسجد نفذته الهيئة السعودية العليا لمساعدة البوسنة والهرسك في جمهورية البوسنة والهرسك، ويقع في منطقة كثافة سكانية تزيد على 90 ألف نسمة في قلب العاصمة سراييفو بالبوسنة والهرسك.