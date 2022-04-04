بالفيديو.. "الشؤون الإسلامية" تكمل فرش أكبر جامع في دول البلقان بالسجاد الفاخر

من ناحيته، أكد الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك، الشيخ عامر بنوان العنزي، أن هذا المشروع يأتي في سياق عناية واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه تهيئة بيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه، ولاسيما مساجد المراكز الإسلامية بدول العالم، التي يرتادها آلاف المصلين، وتمثل واجهة إسلامية عالمية بدول الأقليات.