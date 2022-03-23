بالفيديو.. "الشبانة" لـ"يا هلا بالعرفج: العمل الإعلامي يُعرِّضنا للكثير من المشاكل

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج للمدير التنفيذي لقنوات روتانا التلفزيونية "عبدالله الشبانة"، تحدَّث من خلاله قائلاً إنه يُنهي أغلب مكالمات العمل وهو يمشي، وهو يسير في إدارته وفق الخارطة التي رسمها "تركي الشبانة".