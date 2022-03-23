بالفيديو.. "الشبانة" لـ"يا هلا بالعرفج: العمل الإعلامي يُعرِّضنا للكثير من المشاكل

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج للمدير التنفيذي لقنوات روتانا التلفزيونية "عبدالله الشبانة"، تحدَّث من خلاله قائلاً إنه يُنهي أغلب مكالمات العمل وهو يمشي، وهو يسير في إدارته وفق الخارطة التي رسمها "تركي الشبانة".
كما قال: "إن العمل اليومي يتعرض للكثير من المشاكل مع بعض القطاعات والوزارات. وهذه الانتقادات تحتاج للتكاتف والحكمة في حلها".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج مقطع فيديو للكابتن "حاتم خيمي" وهو يقترح مكافأة جمهور الاتحاد "المدرج الذهبي" على إبداعه؛ لأن الجمهور له الدور الكبير في بث روح الحماس والتحفيز والتشجيع في الملعب؛ إذ إن أهزوجة "كدة كدة" أدخلت السرور على نفس الصغير قبل الكبير.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة رواية "الجنية" للدكتور "غازي القصيبي"، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "علي بن محمد الرباعي"، تحدث من خلاله عن الرواية.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الفنان "محمد إحسان" قصة أغنية "ما دام معايا القمر" التي لحنها الموسيقار الدكتور "طلال"، وهي من غناء صوت الأرض الراحل "طلال مداح".
وفي نهاية حلقة ودَّع "يا هلا بالعرفج" جمهوره على وعد بتجدُّد اللقاء بعد شهر رمضان المبارك.