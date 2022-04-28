بالفيديو.. "الشهري" يكشف المؤامرة الصينية لتحطيم طائرة المنتخب السعودي عام 1984
كشف الإعلامي ومذيع الأخبار عبدالله الشهري تفاصيل واقعة هبوط طائرة المنتخب السعودي اضطرارياً في سنغافورة بعد الفوز بكأس أمم آسيا عام 1984م، موضحًا أنها كانت مؤامرة صينية لتحطيم طائرة المنتخب.
وقال "الشهري" في لقاء جمعه مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامجه "الليوان": بعد فوز المملكة بكأس أمم آسيا عام 1984م، تقرر سفرنا وعودتنا إلى الرياض، وبعد نحو نصف ساعة تقريبًا من الطيران تقرر عودتنا اضطراريًا إلى مطار سنغافورة، ثم اكتشفنا فيما بعدُ أن الطائرة التي أقلعت بنا من مطار سنغافورة إلى الرياض لم يستطع قائدها إعادة قاعدة العجلات إلى وضعها الطبيعي، مما يشكل تهديدًا وخطرًا على سلامة وحياة الركاب.
وأضاف: علمنا لاحقًا أن الأمير فيصل بن فهد وجّه بإرسال طائرة من الأسطول الملكي؛ لتقلّ البعثة من سنغافورة إلى الرياض، واكتشفنا فيما بعد أن معظم العاملين في مطار سنغافورة من الجنسية الصينية؛ فقيل: إن الذين كانوا يعملون على الصيانة والخدمات الأرضية هم من حاولوا تدبير الحادثة، والتخريب المتعمد للطائرة؛ انتقامًا من فوز المنتخب السعودي على بلادهم! إذ لم تكن وقتها العلاقات السعودية الصينية كما هي اليوم.
وتحدث الإعلامي "الشهري" خلال الحلقة عن مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أنه يُعد "أبو الإعلاميين"؛ حيث إن له الكثير من المواقف في نصرة المظلوم من الإعلاميين.
ووصف لحظة إعلانه وفاة الملك عبدالله بأنها كانت من أصعب وأهم وأخطر اللحظات التي مرّ بها في حياته.
وأوضح "الشهري" أن المذيع في كل الأحوال يجب أن يكون محايدًا؛ وقال: لكن هناك مواقف مستحيل أن تتحكم في مشاعرك مثلما حدث معي في (وفاة الملك عبدالله، والأمير سلطان).
وروى تفاصيل ما حدث بينه وبين وزير الإعلام عندما أراد الوزير أن يُذيع بصوته بيان وفاة الملك عبدالله مرة أخرى.
ولفت إلى أنه لا تتم قراءة الأخبار جميعها بالطريقة ذاتها، شارحًا بالأمثلة بعض مهارات قراءة نشرة الأخبار على الهواء، كما شرح بشكل عملي طريقته الاحترافية في التعامل مع الكاميرا أثناء قراءة نشرة الأخبار.
وذكر "الشهري" أن العراق وسوريا ولبنان والأردن من أفضل الدول التي تقدم مذيعي أخبار مُقنعين وحقيقيين.