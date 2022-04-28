بالفيديو.. "الشهري" يكشف المؤامرة الصينية لتحطيم طائرة المنتخب السعودي عام 1984

وقال "الشهري" في لقاء جمعه مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامجه "الليوان": بعد فوز المملكة بكأس أمم آسيا عام 1984م، تقرر سفرنا وعودتنا إلى الرياض، وبعد نحو نصف ساعة تقريبًا من الطيران تقرر عودتنا اضطراريًا إلى مطار سنغافورة، ثم اكتشفنا فيما بعدُ أن الطائرة التي أقلعت بنا من مطار سنغافورة إلى الرياض لم يستطع قائدها إعادة قاعدة العجلات إلى وضعها الطبيعي، مما يشكل تهديدًا وخطرًا على سلامة وحياة الركاب.