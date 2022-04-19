بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوصي بدعم "جمعية مكافحة السرطان" بالصدقة والزكاة
أوصى المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، بضرورة تزكية النفس والمال، والإنفاق لوجه الله. وحثَّ على الوقوف بجانب مرضى السرطان، ومد يد العون لهم، ومساعدتهم في إكمال رحلة علاجهم؛ وذلك لما فيه من تخفيف آلامهم، ودعم معنوي لهم في مكافحة هذا المرض.
وطالب الشيخ المطلق بالوقوف مع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان في دعمها المرضى الفقراء الذين لا يستطيعون مواصلة العلاج، مشيدًا في هذا الصدد بما تقدمه من مبادرات للمرضى، تعينهم على استكمال علاجهم. وقال: "هذه الجمعية تجتهد في مكافحة هذا المرض، وتقوم بدعم المرضى وأهاليهم في تذاكر العلاج، السكن والمواصلات.. وتستهدف الفئة الفقيرة الذين يستحقون الزكاة".
وأضاف المطلق: "أوصي إخواني بالتبرع لهذه الجمعية بالصدقة والزكاة المفروضة وريع الأوقاف؛ لأن هذا المرض مزعج، ولأنه يجلب مع ما يتضمنه من المرض البدني أشياء نفسية للمريض ولأهله، وإذا امتدت إليه اليد الحانية التي تطلب ما عند الله، وتقرض الله لقوله تعالى { مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}، خفَّت آلامهم، وتم تدعيم نفسيتهم، وكافحوا هذا المرض؛ فقلّت سطوته، وقرب الشفاء منه بإذن الله تعالى".
وبارك الشيخ المطلق إطلاق الجمعية متجرها الإلكتروني الذي يسهِّل على المتبرعين وصول تبرعاتهم وصدقاتهم للمرضى، وقال: "أدعوكم للتبرع للجمعية، وأذكركم بأن الله تعالى يخلف ما تنفقون لقوله سبحانه { وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لا تنقص صدقة من مال). وكذلك التعاون مع إخوانكم في الجمعية من خلال ما يقدمونه، ومن خلال متجرهم الذي يعلنونه لكم. أسأل الله أن يبارك لكم في أموالكم وأعمالكم، وأن يبارك لهؤلاء الإخوة الذين تخصصوا في هذا المجال، وأن يبارك في أعمالهم وجهودهم، وأن ينفع بهم هذه الفئة الغالية على قلوبنا.. مزيدًا من العطاء، ومزيدًا من البذل.. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً".
يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان أطلقت متجرها الإلكتروني المخصص لتقديم التبرعات لمرضى السرطان من خلال عدد من المبادرات المعروضة في المتجر تزامنًا مع إطلاقها حملتها الرمضانية "خيرك باقي"، داعية الجميع للمساهمة في دعم مرضى السرطان بالدخول للمتجر الإلكتروني، والاطلاع على المبادرات عبر الرابط الآتي: