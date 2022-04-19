بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوصي بدعم "جمعية مكافحة السرطان" بالصدقة والزكاة

وبارك الشيخ المطلق إطلاق الجمعية متجرها الإلكتروني الذي يسهِّل على المتبرعين وصول تبرعاتهم وصدقاتهم للمرضى، وقال: "أدعوكم للتبرع للجمعية، وأذكركم بأن الله تعالى يخلف ما تنفقون لقوله سبحانه { وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لا تنقص صدقة من مال). وكذلك التعاون مع إخوانكم في الجمعية من خلال ما يقدمونه، ومن خلال متجرهم الذي يعلنونه لكم. أسأل الله أن يبارك لكم في أموالكم وأعمالكم، وأن يبارك لهؤلاء الإخوة الذين تخصصوا في هذا المجال، وأن يبارك في أعمالهم وجهودهم، وأن ينفع بهم هذه الفئة الغالية على قلوبنا.. مزيدًا من العطاء، ومزيدًا من البذل.. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً".