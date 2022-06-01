بالفيديو.. المريسل لـ"يا هلا بالعرفج": أثناء المشي قررتُ تشجيع الهلال.. والدوري للزعيم

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة "المشي مع العرفج" مع المغرد "عبدالعزيز المريسل"، تحدَّث خلاله عن علاقته بالمشي، وعن أهم القرارات التي اتخذها وهو يمشي، وأهمها تشجيع الهلال والدفاع عنه؛ والسبب في ذلك أنه لا يعجبه عمل الإعلام الهلالي. وأكد أن النصر في أيادٍ أمينة، وجمهوره ينتشر في كل المناطق. وأخيرًا أكد أن بطولة الدوري من نصيب الزعيم.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج مقطع فيديو للروائي السعودي "هاني نقشبندي"، تحدَّث من خلاله عن تحويل الروايات السعودية إلى أفلام. وأضاف العرفج بأننا نملك محتوى محليًّا كبيرًا في الأدب، أنه يتمنى تحويله لأفلام، ولاسيما أننا نعيش العصر الذهبي للسينما والإنتاج.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "من مشاوير الحياة" الذي يروي السيرة الذاتية للدكتور "حجاب بن يحيى الحازمي"، كما عرض مقطعًا مرئيًّا لابنه الدكتور "حسن حجاب الحازمي"، تحدَّث من خلاله عن الكتاب.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى عامل المعرفة أحمد العرفج قصة أغنية "أجاذبك الهوى وأطرب وأغني"، من كلمات سمو الأمير "خالد الفيصل"، وغناء صوت الأرض الراحل "طلال مداح".