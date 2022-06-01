بالفيديو.. المريسل لـ"يا هلا بالعرفج": أثناء المشي قررتُ تشجيع الهلال.. والدوري للزعيم

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة "المشي مع العرفج" مع المغرد "عبدالعزيز المريسل"، تحدَّث خلاله عن علاقته بالمشي، وعن أهم القرارات التي اتخذها وهو يمشي، وأهمها تشجيع الهلال والدفاع عنه؛ والسبب في ذلك أنه لا يعجبه عمل الإعلام الهلالي. وأكد أن النصر في أيادٍ أمينة، وجمهوره ينتشر في كل المناطق. وأخيرًا أكد أن بطولة الدوري من نصيب الزعيم.