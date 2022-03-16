بالفيديو.. "المطيويع" لـ"يا هلا بالعرفج": تشجيع الهلال "حياد".. وواقع النصر "مُزرٍ"

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج للإعلامي "سلمان المطيويع"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي التي وصفها بأنها علاقة جميلة؛ وذلك لأنه رياضي ولاعب كرة قدم سابق، وقد كان إطلاق برنامج "عز الرياضة" من أهم القرارات التي اتخذها وهو يمشي، كما أنه قال إن تشجيع الهلال هو الحياد، وواقع النصر مُزرٍ، ويحتاج إلى إدارة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج صورة تتضمن قرار لجنة الانضباط إقامة مباراة نادي الشباب المقبلة بدون جماهير نظرًا لقضية رمي قوارير الماء، وهي قضية تكررت، ولا جدوى من قرار المنع؛ لذلك يقترح عامل المعرفة إيجاد طرق تعاقب الفاعل وحده.. ورأى أن اللجان إلى الآن لديها قلة خبرة في التعامل مع كل الأندية.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "بين هؤلاء عشت" للكاتب "أحمد المساعد الغامدي"، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "عادل الخميس"، تحدث من خلاله عن الكتاب.

وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الفنان القدير "علي عبد الستار" قصة أغنيته الجديدة "سرقني الشوق" بعد ثلاثين سنة من أغنية "يا ناس أحبه وأحب أسمع سواليفه".