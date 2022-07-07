بالفيديو.. المياه الوطنية تقدم خدماتها للحجيج باستخدام التقنيات المتطورة

جاء ذلك من خلال مركز المتابعة والتحكم (سكادا) المعني بمتابعة الخزانات ومراقبة منسوب المياه ومعدلات التدفق ومراقبة ضغوط المياه في الشبكات لضمان وصولها لنقاط الاستهلاك ومعرفة كافة مستويات الضغوط من خلال الحساسات الإلكترونية الموزعة في الشبكات والتحكم فيها وإدارتها عن بعد، والتي تمكن من رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى أجهزة مراقبة جودة المياه التي ترسل النتائج بشكل آلي إلى نظام المختبرات.