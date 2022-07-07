بالفيديو.. المياه الوطنية تقدم خدماتها للحجيج باستخدام التقنيات المتطورة

حرصت شركة المياه الوطنية على استخدام التقنيات الذكية في إدارة منظومات المياه بالمشاعر المقدسة في موسم الحج 1443هـ.
جاء ذلك من خلال مركز المتابعة والتحكم (سكادا) المعني بمتابعة الخزانات ومراقبة منسوب المياه ومعدلات التدفق ومراقبة ضغوط المياه في الشبكات لضمان وصولها لنقاط الاستهلاك ومعرفة كافة مستويات الضغوط من خلال الحساسات الإلكترونية الموزعة في الشبكات والتحكم فيها وإدارتها عن بعد، والتي تمكن من رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى أجهزة مراقبة جودة المياه التي ترسل النتائج بشكل آلي إلى نظام المختبرات.
وترتبط جميع هذه الأنظمة بغرفة المراقبة والتحكم لخدمات المياه بالمشاعر المقدسة، والتي تعمل على مدار الساعة على مراقبة وإدارة الوضع التشغيلي من خلال البيانات اللحظية في منظومة التحكم ولوحات مؤشرات الأداء، ويعمل على إدارة هذه المنظومة التقنية كوادر وطنية مدربة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وكانت الشركة قد أطلقت خطتها التشغيلية والفنية لحج هذا العام 1443هـ، منذ وقت مبكر بما يتواكب مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن؛ وبشكل استباقي من خلال تنفيذ أعمال الصيانة وتطهير الشبكات وبرامج الصيانة الوقائية وتجارب الشبكات، وتعبئة الخزانات التشغيلية والاستراتيجية، ومعايرة شبكات الحريق والتكييف، مبنياً أن الشركة سخرت وحشدت كافة الإمكانات الفنية والبشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.