بالفيديو.. "النحوي": هدية الملك سلمان من المصاحف لموريتانيا ذات دلالة عظيمة وجاءت في وقت مقدس

وأما ما قام به بعض المنحرفين من إحراق نسخ القرآن الكريم، بيّن الدكتور أحمد النحوي أنه حادث مؤسف وأليم ومن القريب أن يتناقض هؤلاء فهم يدعون إلى حرية التعبير وإلى عدم المساس بحرية الآخرين ومع هذا ينتهكون أعظم مقدس عند المسلمين وعند الأمة جمعاء وهو كتاب الله عز وجل, وقد شاهدنا عدة بيانات تدين هذا منها بيان هيئة كبار العلماء ذلك دعمتها المملكة.