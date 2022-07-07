بالفيديو.. "اليوسف": مشاركة المرأة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن في الحج شرفٌ وفخر

أكدت استشارية النساء والولادة الدكتورة عهود اليوسف أن مشاركة المرأة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام شرف وفخر للمرأة السعودية التي تشارك الرجال في تقديم الخدمات في كل المواقع التي يتوافد لها حجاج بيت الله الحرام, مشيدة برؤية 2030 التي تدعم تمكين المرأة السعودية بالمشاركة في كل المحافل والمناسبات.
جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" خلال وجودها في مشعر منى في يوم التروية لأداء فريضة الحج، حيث عبّرت الدكتورة عهود عن سعادتها الغامرة بتوفيق الله لها بالحج في هذا العام الاستثنائي، كما أشادت بمستوى الخدمات المقدمة من قيادة المملكة لعموم حجاج بيت الله الذين توافدوا من كل أنحاء العالم, مبينة أنها تحلم بالحج منذ عشرين عامًا وكتب الله لها النصيب بأن تحج البيت الحرام في هذا العام.
وقالت "اليوسف" إن سمو ولي العهد دعم المرأة السعودية وفتح لها المجال للعمل في الأصعدة كافة, موضحة أن مشاركة المرأة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام شرف وفخر للمرأة السعودية التي تشارك الرجال في تقديم الخدمات في كل المواقع التي يتوافد لها حجاج بيت الله الحرام.
وفي ختام تصريحها، رفعت "اليوسف" الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- على جهودها في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كل سبل الراحة حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة, سائلة الله أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.