بالفيديو.. "اليوسف": مشاركة المرأة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن في الحج شرفٌ وفخر

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" خلال وجودها في مشعر منى في يوم التروية لأداء فريضة الحج، حيث عبّرت الدكتورة عهود عن سعادتها الغامرة بتوفيق الله لها بالحج في هذا العام الاستثنائي، كما أشادت بمستوى الخدمات المقدمة من قيادة المملكة لعموم حجاج بيت الله الذين توافدوا من كل أنحاء العالم, مبينة أنها تحلم بالحج منذ عشرين عامًا وكتب الله لها النصيب بأن تحج البيت الحرام في هذا العام.