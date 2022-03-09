بالفيديو.. بمناسبة الحلقة الـ300 من "يا هلا بالعرفج".. الوليد بن طلال: نفتخر بوجود العرفج في "روتانا"

كما تحدث عن موضوعات مهمة عدة، كان أولها موضوع القراءة وأهميتها، وذكر أنه بالرغم من انشغالاته وأعماله يجد وقتًا للقراءة، ويتعمد قراءة كتاب واحد على الأقل كل شهر. كما ذكر طريقته في القراءة، وقال إنه يقوم بالتأشير على كل ما هو مهم وما يحتاج إليه باللون الأخضر؛ وبالتالي عند الانتهاء من القراءة يقوم بنقل كل ما تم تأشيره في مدونته؛ وبذلك يكون قد لخص الكتاب كاملاً، وهو يسير على هذا المنوال مع كل كتاب يقرؤه؛ ليتراوح عدد ملخصاته في السنة ما بين خمسة عشر إلى عشرين كتابًا. كما ذكر سموه أهمية القراءة لتحديث الفكر.