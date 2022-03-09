بالفيديو.. بمناسبة الحلقة الـ300 من "يا هلا بالعرفج".. الوليد بن طلال: نفتخر بوجود العرفج في "روتانا"

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج مع سمو الأمير "الوليد بن طلال"، هنأ سموه من خلالها قناة روتانا بوجود "أحمد العرفج" المثقف العالي قائلاً إنه فخر للقناة، وذكر أنه حريص كل الحرص على متابعة برنامج "يا هلا بالعرفج"؛ لأنه يشعر بالفخر والاعتزاز والسرور عند مشاهدة "أحمد العرفج"؛ كونه مواطنًا سعوديًّا قديرًا؛ لأنه يشجع التوطين والسعودية؛ لذلك لم يطلب فيزا لأي عامل أو استقدام منذ عشرين عامًا.
كما تحدث عن موضوعات مهمة عدة، كان أولها موضوع القراءة وأهميتها، وذكر أنه بالرغم من انشغالاته وأعماله يجد وقتًا للقراءة، ويتعمد قراءة كتاب واحد على الأقل كل شهر. كما ذكر طريقته في القراءة، وقال إنه يقوم بالتأشير على كل ما هو مهم وما يحتاج إليه باللون الأخضر؛ وبالتالي عند الانتهاء من القراءة يقوم بنقل كل ما تم تأشيره في مدونته؛ وبذلك يكون قد لخص الكتاب كاملاً، وهو يسير على هذا المنوال مع كل كتاب يقرؤه؛ ليتراوح عدد ملخصاته في السنة ما بين خمسة عشر إلى عشرين كتابًا. كما ذكر سموه أهمية القراءة لتحديث الفكر.
أما الموضوع الثاني الذي تحدث فيه سموه الكريم فكان من نصيب الهلال، وذكر من خلاله بطولات الهلال المتوالية عالميًّا ومحليًّا، كما صرح بأن البطولة إذا لم تكن للهلال فهو يتمناها للاتحاد.
وفي السياق نفسه تحدَّث الأمير الوليد عن رأيه في التحكيم، وقال إنه شخصيًّا ضد الحكم الأجنبي، ويؤمن بالحكم المحلي وإن كان هناك أخطاء.
أما بالنسبة لتعليق الأخطاء على التحكيم فهو يرفض تمامًا استخدام الحكم شماعة للخسارة، ولا بد من الروح الرياضية، وتقبُّل الفوز أو الهزيمة بشرف.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق متصل عرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للدكتور الخلوق "عايض القرني" وهو يشكر عامل المعرفة على ما قدمه خلال 300 ساعة على الهواء من مائدة شهية وحدائق ذات بهجة.. متمنيًا للبرنامج مزيدًا من التقدم والنجاح.
وفي مقطع آخر للإعلامية "نشوى الرويني" هنأت البرنامج بمناسبة 300 حلقة، واعتبرته من أهم البرنامج التي تطرح على الساحة؛ لأنه سلس، وقريب إلى القلب، ولأنه يوصل المعلومة بطريقة جميلة ومحببة.
كما عرض البرنامج مقطع فيديو للإعلامي القدير "عبدالله المديفر"، عبَّر من خلاله عن شكره وتقديره لعامل المعرفة، وكل القائمين على البرنامج، وأعلن تحيزه لفقرة "مزاين الكتب" من البرنامج.
وأخيرًا رسالة الإعلامي المتألق "جمال المعيقل"، التي لقب من خلالها عامل المعرفة بأنه "عامل الإيجابية، والسعادة، والمعلومات المحفزة".
الجدير بالذكر أن الفنان "عبدالله الكثيري" خص البرنامج بأغنية بمناسبة "#يا هلا_بالعرفج_الحلقة300"، من ألحانه، وكلمات الشاعر محمد اليامي (حربة يام).