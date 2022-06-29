بالفيديو.. تخلى عن وظيفته الهندسية ليعمل جزارًا: نظرات الزبائن شجعتني وحفزتني

وعن سبب اختياره العمل جزارًا في ملحمته أوضح أن الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه من وظيفته الهندسية لدى إحدى الشركات لم يكن يكفي مصاريفه واحتياجاته الشهرية؛ فقرر التخلي عنها، وتركها، وفتح هذا المشروع، وذلك بعد دراسة وتفكير لوضع السوق. مشيرًا إلى أنه بعد أن أمضى سنة وجد الدعم والتشجيع، وإقبالاً كبيرًا من الزبائن؛ ما حفَّزه على الاستمرار، ومواصلة مشواره في العمل الحُر.