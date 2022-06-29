بالفيديو.. تعرف على مهام مركز المتابعة والتحكم في إيصال حافلات الحجيج

يعمل مركز المتابعة والتحكم التابع لمكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة على متابعة ومراقبة حركة حافلات الحجاج لحظة انطلاقها من المحطات الخارجية وحتى وصولها إلى مقارّ السكن، وذلك عبر خرائط جغرافية متطورة تم ربطها بمنصة "أرشدني" والأجهزة اللوحية الذكية الموزعة على المرشدين والبالغ عددها "600" جهاز لوحي.
وأوضح مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة عبدالله سندي، الذي يعمل تحت مظلة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بمشاركة النقابة العامة للسيارات وبإشراف وزارة الحج والعمرة، أن المكتب سخر كافة الإمكانيات لتنفيذ الخطط التشغيلية لموسم حج 1443هـ، وإدارة المنظومة التقنية بكوادر وطنية مدربة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وأشار نائب مدير مركز المراقبة والتحكم أسامة درويش إلى أن رحلة المرشد تبدأ عند وصول الحافلة واستلام بياناتها ومن ثم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بها في دقائق معدودة حسب حالة الذروة داخل المحطات، بعد ذلك يتم استلام "إثبات المغادرة" والانطلاق لمقر سكن الحجيج على مسار الرحلة الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، والذي تتم متابعتها لحظة بلحظة عبر مركز المتابعة والتحكم المتابع الرئيسي لمنصة "أرشدني" منذ الانطلاق وحتى الوصول وإقفال الرحلة.