بالفيديو.. تعرف على مهام مركز المتابعة والتحكم في إيصال حافلات الحجيج

وأشار نائب مدير مركز المراقبة والتحكم أسامة درويش إلى أن رحلة المرشد تبدأ عند وصول الحافلة واستلام بياناتها ومن ثم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بها في دقائق معدودة حسب حالة الذروة داخل المحطات، بعد ذلك يتم استلام "إثبات المغادرة" والانطلاق لمقر سكن الحجيج على مسار الرحلة الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، والذي تتم متابعتها لحظة بلحظة عبر مركز المتابعة والتحكم المتابع الرئيسي لمنصة "أرشدني" منذ الانطلاق وحتى الوصول وإقفال الرحلة.