بالفيديو .. تهنئة لـ"الشؤون الإسلامية" لفوزها بجائزة الشرق الأوسط عبر رحلة "الخطوط السعودية"

تقديراً للإنجاز الكبير والقفزة النوعية التي تخطوها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نحو التحول الرقمي الشامل انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وبلفتة تعبّر عن الشعور الوطني المتجذر في الشعب السعودي أينما كان؛ قدمت الخطوط الجوية السعودية التهنئة للوزارة بمناسبة فوزها بجائزة الشرق الأوسط ٢٧ للحكومة والمدن الذكية - فئة المحتوى الإلكتروني الذكي بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.