بالفيديو.. ثراء وتنوُّع فعاليات برنامج "إدارة الوقت" يدفعان شابًّا في مناطق الصراع للعودة إلى الوطن

وأضاف: "في إحدى تلك الدول كنت أشاهد اليوتيوب، وبحثت عن برنامج إدارة الوقت في سجن الحائر، وشاهدت مقطعًا في إحدى القنوات يتحدث عن هذا البرنامج، والحياة التي يعيشها النزلاء؛ وبعدها بادرت بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة، والحمد لله قاموا بتسهيل وتيسير عودتي إلى السعودية، وأموري هنا من حسن إلى أحسن، وأعيش في بيئة جميلة جدًّا ومتنوعة، وشاغلة لجميع أوقاتنا وساعات يومنا".