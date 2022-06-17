بالفيديو.. ثراء وتنوُّع فعاليات برنامج "إدارة الوقت" يدفعان شابًّا في مناطق الصراع للعودة إلى الوطن

بعد أن شاهد تقريرًا تلفزيونيًّا عن أجنحة برنامج إدارة الوقت في أحد أشهر سجون المباحث في السعودية، دفعت فعاليات البرنامج المتنوعة والثرية شابًّا تاه في مناطق الصراع لاختيار قرار العودة إلى حضن الوطن، وذلك بعد أن ضاقت به الأرض بما رحبت.
وتفصيلاً، تحدَّث أحد نزلاء سجن الحائر، أحد أشهر سجون المباحث في السعودية، عن سبب اتخاذه قرار العودة، ونقطة التحول في حياته، لبرنامج "mbc في أسبوع" بقوله: "كنت في مناطق الصراع خارج السعودية، وتنقلت في أكثر من دولة".
وأضاف: "في إحدى تلك الدول كنت أشاهد اليوتيوب، وبحثت عن برنامج إدارة الوقت في سجن الحائر، وشاهدت مقطعًا في إحدى القنوات يتحدث عن هذا البرنامج، والحياة التي يعيشها النزلاء؛ وبعدها بادرت بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة، والحمد لله قاموا بتسهيل وتيسير عودتي إلى السعودية، وأموري هنا من حسن إلى أحسن، وأعيش في بيئة جميلة جدًّا ومتنوعة، وشاغلة لجميع أوقاتنا وساعات يومنا".
وبدورها قالت النزيلة نور الشمري: "في البداية كنت أسمع كغيري أن السجن مجرد زنازين وأكل وشرب، وأوقات وحياة مهدرة، لكن بعد أن دخلت السجن تغيرت النظرة، واكتشفت وجود أشياء مختلفة تمامًا، حتى أن الناس قد لا تتصور وجودها عندنا كأنشطة وفعاليات؛ إذ يقومون بتأهيلنا لكي نعيش حياتنا خارج السجن".
ووصف النزيل عبدالعزيز العضاض إقامة الفعالية بالمهرجان الكبير، مشيرًا إلى أن مشاركة أُسر النزلاء وذويهم أدخلت فرحة لا توصف في قلوب الجميع.
وجسدت فعاليات المهرجان الثالث لأجنحة برامج إدارة الوقت في سجون المباحث العامة في السعودية حياة النزلاء اليومية، بمشاركة وحضور أسرهم وذويهم. وتقوم على هذه الفعالية شركة أسَّسها نزلاء سجن أجنحة برامج إدارة الوقت في مختلف سجون المباحث بالسعودية تحت عنوان "باور"، وهي اختصار لـ"برنامج إدارة الوقت الريادي".
وأشار نائب الرئيس التنفيذي للشركة، النزيل عبدالعزيز، لقناة mbc إلى أن فكرة الشركة تعد النسخة المحدثة من برنامج إدارة الوقت الذي انطلق عام 1436هـ. ولفت إلى أن هذه الشركة هي التي تقوم بتشغيل أجنحة إدارة الوقت داخل سجون المباحث العامة بشقَّيها الربحي والخدمي، موضحًا أن كل أرباح الشركة تعود للنزلاء؛ إذ يستلم كل نزيل عامل في الشركة مرتبًا شهريًّا.