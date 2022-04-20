بالفيديو.. جهود مستمرة لإنقاذ الشاب العالق في أبو راكة بتبوك

وأردف: أقرب منطقة يمكن للسيارات الوصول إليها من موقع سقوط الشاب تبعد 2 كيلومتر، حيث يتطلب من فرق الإنقاذ المشي سيراً على الأقدام للوصول للشاب، وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة؛ بسبب نقل معدات الإنقاذ لاسيما أن المنطقة وعرة.