بالفيديو.. حاج سوداني يروي لـ"سبق" مشاعره في يوم التروية.. ووفاءه لأمه المتوفاة منذ 10 سنوات

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" بمشعر منى في يوم التروية؛ حيث قال الحاج السوداني: إنه سبق له الحج قبل أعوام، والآن نوى الحج لوالدته المتوفاة منذ عشر سنوات رحمها الله"، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال.