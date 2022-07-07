بالفيديو.. حاج سوداني يروي لـ"سبق" مشاعره في يوم التروية.. ووفاءه لأمه المتوفاة منذ 10 سنوات

عبّر حاج من جمهورية السودان عن مشاعر تواجده في المشاعر المقدسة، بالدعاء لله عز وجل بأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
وقال الحاج السوداني: "الحمد لله الذي منّ عليّ حج بيته الكريم"، مشيدًا بجهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" بمشعر منى في يوم التروية؛ حيث قال الحاج السوداني: إنه سبق له الحج قبل أعوام، والآن نوى الحج لوالدته المتوفاة منذ عشر سنوات رحمها الله"، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال.
وأشاد الحاج السوداني بجهود المملكة العربية السعودية المتمثلة في خدمة ضيوف الرحمن وتذليل كل الصعوبات حتى يؤدي ضيوف الرحمن بكل يسر وسهول وطمأنينة مناسك الحج، سائلًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوء ومكروه.