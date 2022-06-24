بالفيديو.. حاج عراقي: "السعوديّين قدّرونا وأكرمونا والخدمات تفوق الوصف"

جاء ذلك خلال اتصال مرئي أجراه أثناء وصوله مدينة الحجاج بأبو عجرم بمنطقة الجوف مع أهله في العراق؛ حيث يبثّ من خلاله مشاهد الاحتفال والاستقبال لهم خلال رحلة الحج لأداء مناسك الحج مع جموع المسلمين في هذا العام؛ حيث كان يردّد أثناء المكالمة: "شوفوا كيف الكرم غير اللي بالحدود، وما خلونا نحتاج شيء جميع الخدمات متوفرة ولله الحمد".