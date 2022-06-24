بالفيديو.. حاج عراقي: "السعوديّين قدّرونا وأكرمونا والخدمات تفوق الوصف"

نقل حاج عراقي مشاعره عبر اتصال مرئي لأهله الموجودين في العراق عمّا وجده من الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة قدم له في مدينة الحجاج بأبو عجرم بمنطقة الجوف، واصفًا هذه الخدمات بأنه لا يقدمها الأخ لأخيه.
جاء ذلك خلال اتصال مرئي أجراه أثناء وصوله مدينة الحجاج بأبو عجرم بمنطقة الجوف مع أهله في العراق؛ حيث يبثّ من خلاله مشاهد الاحتفال والاستقبال لهم خلال رحلة الحج لأداء مناسك الحج مع جموع المسلمين في هذا العام؛ حيث كان يردّد أثناء المكالمة: "شوفوا كيف الكرم غير اللي بالحدود، وما خلونا نحتاج شيء جميع الخدمات متوفرة ولله الحمد".
وأضاف الحاج "العراقي": السعوديين قدرونا وأكرمونا، ومرتاحين راحة طبيعية -مشيرًا إلى أن الخدمات التي قدمتها السعودية ربما الأخ ما يقدمها لأخيه من حسن الحفاوة والتكريم- يعني شيء أعجز عن الوصف والكلام به، والله أعجز، وحيل مرتاحين والحمد لله.
وختم الحاج العراقي بالدعاء لقيادة المملكة العربية السعودية بأن يجزيهم الله خير الجزاء على ما تقدّم لحجاج بيت الله الحرام، وتسخيرها كل الإمكانات من أجل راحتهم، وحتى يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة، سائلًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.