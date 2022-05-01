بالفيديو.. خبير الطقس الحصيني لـ"سبق": لا أمطار في العيد والجو صحو ومعتدل في أغلب مناطق المملكة

بشّر خبير الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة عبدالعزيز بن محمد الحصيني أن المناخ خلال فترة العيد سيكون جيداً بشكل عام في عموم المملكة.
وأكد "الحصيني" في مقطع فيديو وثقته " سبق " عبر الزميل عبدالله العنزي، أن الجو سيكون صحواً ولا يوجد غيوم أو أمطار، وتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى على مجمل مناطق المملكة من ١٦ إلى ٢٣ درجة مئوية في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الفجر، بينما تتراوح الدرجات العظمى من ٣٢ إلى ٣٨ درجة مئوية.
وأضاف أن الأجواء أول الليل معتدلة ووسط الليل وفي الساعات المتأخرة منه لطيفة وخاصة في المزارع، وتميل في البر للبرودة، منبّهاً الناس إلى ارتداء المعاطف في البر خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغرب الشرقية وشمال الشرقية وشرق الغربية.
وأضاف خبير الطقس "الحصيني" أنه بالنسبة لمنطقة مكة ستصل درجات الحرارة العظمى إلى ٤٠ أو ٤١ درجة مئوية بينما تكون الصغرى ٢٣ حتى ٢٥ درجة مئوية.
وفي المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في منطقة مكة (منطقة الباحة وعسير وجازان) توقع أن تكون الأجواء معتدلة نهاراً وتميل للبرودة ليلاً مع فرصة لظهور بعض السحب الممطرة.
وأشار إلى أن الرياح ستكون من خفيفة إلى متوسطة السرعة على معظم مناطق المملكة بينما تكون متوسطة السرعة على المناطق الغربية من المملكة.
وختم "الحصيني" توقعاته بأن الأجواء مناسبة جداً للعيد، مبشراً أبناء المملكة أنهم يستطيعون الصلاة في المصليات المكشوفة ما عدا المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.