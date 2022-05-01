بالفيديو.. خبير الطقس الحصيني لـ"سبق": لا أمطار في العيد والجو صحو ومعتدل في أغلب مناطق المملكة

وأكد "الحصيني" في مقطع فيديو وثقته " سبق " عبر الزميل عبدالله العنزي، أن الجو سيكون صحواً ولا يوجد غيوم أو أمطار، وتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى على مجمل مناطق المملكة من ١٦ إلى ٢٣ درجة مئوية في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الفجر، بينما تتراوح الدرجات العظمى من ٣٢ إلى ٣٨ درجة مئوية.